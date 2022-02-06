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Büro Memur Sen sosyal ve kültürel etkinliklerle üyelerinin yanındı

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Büro Memur Sen, üyelerinin ekonomik, sosyal ve özlük hakları için mücadele ederken sosyal ve kültürel etkinliklerle de yanında olmaya devam ediyor.

Büro Memur Sen sosyal ve kültürel etkinliklerle üyelerinin yanındı
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Büro Memur Sen, üyelerinin ekonomik, sosyal ve özlük hakları için mücadele ederken sosyal ve kültürel etkinliklerle de yanında olmaya devam ediyor.

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Geçtiğimiz ay üyelerimize yönelik buz pateni faaliyeti düzenleyen Büro Memur Sen, şubat ayında ise milli ve manevi değerleri diri tutmak, vatan için şehit düşenleri anmak adına, "kesişme; iyi ki varsın Eren" filmini yaklaşık 300 üye ve çocuklarının katılımıyla ücretsiz olarak izledi. Büro Memur Sen Bursa Şube Başkanı Eyyup Akbulut, "Her zaman değerler üzerinden sendikacılık yapmış, vatanının ve milletinin yanında olmuş bir sendikayız. Katılımlarından dolayı tüm arkadaşlarıma, programın hazırlanmasında emeği gecen yönetim kuruluna çok teşekkür ederim" dedi.

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