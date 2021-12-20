Büro Memur-Sen’den çocuklara buz pateni faaliyeti

Büro Memur-Sen Şubesi üyeleri ve çocuklarına buz pateni yaptırdı.

Büro Memur-Sen Şubesi üyelerine ve çocuklarına yönelik sosyal faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin en büyük buz pisti olan, Kestel Olimpik Buz Pateni ve Hokey Salonunda paten yaptırdı.

Spor faaliyetinin akabinde misafirlere ikramda bulunuldu.

Şube Başkanı Eyyup Akbulut, Kestel İlçe Spor Müdürü Turan Yavuz’a, Zekayi Bağrıyanık ile Temel Aktaş’a spor salonundaki tüm çalışanlara ve etkinliğe katılan üyelere teşekkür ederek, sosyal faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.