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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları belediyenin adını kullanıp dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nden dolandırıcılık uyarısı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları belediyenin adını kullanıp dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.

Sosyal medya hesaplarından yapılan uyarıda şu cümlelere yer verildi;

"Son günlerde, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin adını kullanıp ’maaş bağlama’ vaadiyle vatandaşlarımızın kişisel verileri ve kart bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı yönünde ihbar ve şikâyetler alınmaktadır. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kurumumuzun adını kullanarak çıkar elde etmeye çalışanlara itibar etmemeleri önemle rica olunur."

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