Bursa Büyükşehir’den ‘Lösemi Farkındalık Parkı’

Bursa Büyükşehir Belediyesinin 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında Reşat Oyal Kültür Parkı içerisinde oluşturduğu ‘Lösemili Çocuklar Parkı’ düzenlenen törenle açıldı.

Topluma faydalı sosyal sorumluluk projeleri geliştirerek hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastalık hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bir dizi etkinliğe imza atıyor. Tarihi Belediye Binası ve Tophane’deki Tarihi Saat Kulesi turuncu renkte ışıklandırılırken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da geçtiğimiz günlerde hastalığı yenen minik kahramanları makamında ağırladı. Hastanede tedavi gören minikler için tiyatro gösterisi de düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, son olarak Reşat Oyal Kültür Parkı içerisinde oluşturduğu ‘Lösemili Çocuklar Parkı’nı hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik ve LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfı Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan’ın katıldığı açılışa, hastalığı yenen ve tedavi gören çocuklar ve aileleri de katıldı. Çeşitli aktivitelerin yapıldığı yeni park alanında, Barış Manço şarkıları seslendirilerek miniklerin keyifli vakit geçirmesi sağlandı. Parkın açılış kurdelesi, Başkanvekili Süleyman Çelik ve çocuklar tarafından kesildi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Süleyman Çelik, Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında miniklerin moral ve motivasyonunu arttırmak adına bir dizi etkinlik düzenlediklerini söyledi. Top dünyasının hastalıklarla ilgili mücadelede iyi noktaya geldiğini, yerel yönetimlerin de bu süreçte moral verme konusunda elinden geleni yaptığını anlatan Çelik, bu hastalığı yenme konusunda çocukların ve ailelerin hayata sıkı sıkı tutunduğuna inandığını dile getirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman miniklerin ve ailelerin yanında olacağını söyleyen Çelik, açılışı yapılan parkın hayırlı olmasını diledi.

LÖSEV Genel Koordinatör Yardımcısı Füsun Emecan Özcan, 2-8 Kasım’ın lösemili çocuklar için kutlamalar ve farkındalık etkinliklerinin yapıldığı bir hafta olduğunu belirtti. Bu hafta içerisinde lösemiye dikkat çekilerek çocukların bu hastalıktan uzak kalabilmesi için tüm Türkiye’de faaliyetler yapıldığını anlatan Özcan, binaların geceleri turuncu ışıklandırıldığını, ayrıca Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Lösemili Çocuklar Parkı’nın açıldığını söyledi.