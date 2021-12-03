Bursa Büyükşehir’den tarımda makineleşmeye destek

Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa’da üretim kalitesinin artırılması amacıyla’ HAGEL işbirliğinde 10 ilçedeki yüzlerce çiftçinin yararlanması için ceviz kırma, ceviz silkeleme, salça, çilek sırt, dal parçalama, gübre atar çizel, traktör arkası pistonlu çayır ve ot biçme, helezon yem ezme, yem kırma ve taş kırma makine ekipmanları dağıttı.

Kırsalda kalkınmayı sağlamak ve çiftçinin daha yüksek kazanç elde etmesi için nitelikli tarım ve hayvancılığı önceleyen Büyükşehir Belediyesi, fide ve fidan dağıtımından ürün toplama merkezlerine kadar her alanda çiftçiyi desteklemeye devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ve Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği (HAGEL) tarafından alınan ekipmanlar, düzenlenen törenle Osmangazi, Nilüfer, Mustafakemalpaşa, Harmancık, Orhangazi, Yenişehir, Büyükorhan, Mudanya, Orhaneli ve İznik ilçelerinde ihtiyaç duyulan bölgelere dağıtıldı. Destek kapsamında 8 adet ceviz kırma makinesi, 4 adet ceviz silkeleme makinesi, 13 adet salça makinesi, çilek sırt makinesi, dal parçalama makinesi, gübre atar çizel makinesi, traktör arkası pistonlu çayır ve ot biçme makinesi, helezon yem ezme makinesi, yem kırma makinesi ve taş kırma makinesi çiftçilere teslim edildi. Ayrıca İnegöl ilçesinde Deydinler Mahallesi mera alanının tel çitle çevrilmesi ile Mustafakemalpasa ilçesi Karaoğlanlar, Camandar, Yenibalcık, Keltas ve İlyasçılar mahallelerine mera karışımı tohum desteği verildi.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, partilerin temsilcileri, belediye ve kooperatif yöneticileri ile çiftçiler katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gıda ile tarımın hassas ve önem verilmesi gereken konular olduğunu söyledi. Tarım ve çiftçiye destek olarak doğru bir iş yaptıklarını belirten Başkan Alinur Aktaş, insanların tarımdan kaçtığı ve ziraatın tercih edilmez bir unsur gibi algılandığı dönemde tarıma daha fazla yatırım yaptıklarını ifade etti. Bursa’nın tarım konusunda avantajlar barındırdığını dile getiren Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, HAGEL ve Tarım AŞ marifetiyle birçok çalışma yaptığını söyledi. 2024 seçimine kadar 5,5 milyon fide-fidan dağıtımı hedefi belirlediklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Tarım konusunda ısrarcı olan, yatırım yapan, bilinçlenme konusunda altyapı oluşturan tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Daha yapacağımız çok iş var. Tarım ihracatımızı daha da artırmamız lazım. Yurtdışı kanallarını daha da geliştirdiğimizde, maddi getiriler artacaktır. Üreticimiz de bundan daha fazla memnun olacaktır. Amacımız, şehir adına menfaat ve fayda kazanmaktır. Başka derdimiz yok. Ekip arkadaşlarımızla çiftçimizin ihtiyaçlarını tespit etmeye devam edeceğiz. Toprak analizlerine göre desteklerimizi sürdüreceğiz. Verdiklerimizin hepsi birer değerdir. Heyecanlıyım çünkü birkaç sene sonra geriye dönüp baktığımızda, rakamların nerelere geldiğini hep birlikte göreceğiz. Süreçlerin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bursa’nın sanayi ve tarım alanında öncü bir şehir olduğunu söyledi. Bursa’nın tarımda verimliliği ve ekipmanı iyi kullanan şehirler arasında yer aldığını belirten Aygül, çiftçinin her zaman yanında olan Büyükşehir Belediyesi’ne ve Başkan Alinur Aktaş’a teşekkür etti.