Bursa Devlet Tiyatrosu’ndan "Yalan Makinası"

Bursa Devlet Tiyatrosu 18 Aralık tarihinde “Yalan Makinası” adlı komedi oyunuyla Nevşehir’li tiyatro severler ile buluşuyor.
Sakladıkları maaşı bulmak için eve hipnozcu çağıran bir çiftin komik hikayesinin anlatıldığı oyunun yönetmenliği Murat Ozan’a, dekor- kostüm tasarımı Cenk Oral’a, ışık tasarımı Ali Karaman’a, müzikleri Cihan Kurtaran’a ait.
Oyunda, Boris karakterine Halil Balkanlar, Nadya karakterine Berrin Kulya Balkanlar, Hipnozcu karakterine Diyar Gönülalçak bürünüyor. Yalan Makinası; 14-15-16 Aralık tarihlerinde saat: 20.00’de Kayseri Devlet Tiyatrosu Sahnesinde, 18 Aralık tarihinde saat: 15.00’de Nevşehir Devlet Tiyatrosu Damat İbrahim Paşa Salonunda, 19 Aralık tarihinde saat: 19.00’da Hacıbektaş Belediyesi Çok Amaçlı Salonda izleyicisini ağırlayacak.