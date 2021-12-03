Bursa engelleri aşarak güzelleşiyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylere yönelik başlattığı ‘Yeşillendirme ve Çiçek Dikimi Projesi’yle, özel gereksinimli insanların bir başkasının fiziksel ve ekonomik desteğine bağımlılığını azaltmayı ve farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle şehrin birçok noktasında ‘daha estetik görünüm amacıyla’ çalışmalarını sürdürüyor. Yalova Yolu üzerindeki Terminal Kavşağı’nda peyzaj çalışmalarına start veren Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin şehrin güzelleştirilmesine katkı sunacağı bir projeyi hayata geçirdi. Tarım Peyzaj AŞ himayesinde ‘15 Kasım’da başlatılan yeşillendirme ve çiçek dikimi projesi kapsamında’ zihinsel ve ruhsal engelli 21 kişilik ekip, 1 yıl boyunca Bursa’nın çeşitli yeşil alanlarında ‘çevre temizliği, yaprak toplama, çiçek yeri hazırlığı ve ekimi, sulama gibi’ birçok çalışma yapacak. Haftada 2 gün ve 4 saatlik programlarla uygulanacak olan projeyle, engelli bireyler için farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, proje kapsamında Karafatma Parkı’nda özel gereksinimli bireylerle bir araya geldi. Engelli bireyler ve aileleriyle sohbet eden Başkan Alinur Aktaş, daha sonra çocuklarla birlikte peyzaj çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi’nin şehirde yeşili hakim kılmak için Tarım Peyzaj AŞ ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı marifetiyle önemli çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Başkan Aktaş, şehrin tüm giriş noktalarında peyzaj uygulamalarının hayata geçirildiğini belirtti. Başkan Aktaş, “Gül Kavşağı’ndan İzmir Yolu İbrahim Yazıcı Plaza önüne, Hüdavendigar, Botanik Park, Hayvanat Bahçesi, Kültürpark, Millet Bahçesi ve Merinos’taki tüm yeşil alanlarımıza varana kadar eksik olan tüm çiçek ve ağaçlandırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Kısa süre önce Yalova Yolu Terminal önündeki kavşakta gerekli çalışmaları başlatmıştık. Şehrin Kestel istikametindeki orta refüjlerde yakın zamanda faaliyetler başlayacak. Mudanya Devlet Hastanesi’nin bulunduğu kavşakta peyzaj uygulamaları yapılacak. Haşim İşcan, Fomara Caddesi ve Ata Bulvarı’nda revizyon çalışması gerçekleştirilecek” dedi.

Çalışmaların yanında anlamlı bir projeye de start verdiklerini anlatan Başkan Aktaş, Tarım Peyzaj AŞ’nin ‘bakım merkezinde hizmet alan ruhsal engelli bireyler için’ farkındalık geliştirdiğini ifade etti. Projeye, 21 kişilik ekiple Kasım 15’te başladıklarını dile getiren Başkan Aktaş, “Projemiz, 1 yıl devam edecek. Proje kapsamında Bursa’mızın çeşitli yeşil alanlarında çevre temizliği, yaprak toplama, çiçek yeri hazırlığı ve ekimi, sulama gibi birçok çalışma yapılacak. Haftada 2 gün ve 4 saat olarak uygulanacak. Bu projeyle engelli vatandaşlarımızın bir başkasının fiziksel ve ekonomik desteğine bağımlılığını azaltmak ve kişilerin hayattaki varlıklarına karşı farkındalığı artırmayı hedefledik. Parklarımızı inşallah engelli kardeşlerimiz daha güzel hale getirecek. Onların emeklerine ve yüreklerine sağlık. Şehrin farklı noktalarında yaptıkları çalışmalarla da Bursa’ya neler kattıklarını hep beraber gösterecekler” diye konuştu.