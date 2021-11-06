Bursa estetik görünüme kavuşuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz aylarda peyzaj çalışmalarını bünyesine alan Tarım Peyzaj AŞ marifetiyle şehrin daha da güzelleşmesi adına çalışmalara başladı.

Bursa’da bir taraftan alt ve üst yapı yatırımlarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan şehrin daha estetik görünüme kavuşması için kolları sıvadı. Geçtiğimiz aylarda ismi değiştirilen Tarım Peyzaj AŞ, Bursa’nın girişlerinde ve önemli noktalarında ekipleriyle çalışmalara başladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da Terminal Kavşağı’ndaki çalışmaları yerinde inceleyerek Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Semih Polat’tan bilgi aldı. Ekiplerin ağaç dikimine yardımcı olduktan sonra can suyunu da veren Başkan Alinur Aktaş, daha sonra çalışanlarla sohbet etti.

Bursa’nın yeşil vurgusu ön plana çıkacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’yı daha da güzelleştirecek çalışmalara imza attıklarını söyledi. 2021 yılı Haziran ayından itibaren Tarım AŞ’yi Tarım Peyzaj AŞ olarak değiştirdiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Artık yeşil alan bakımlarını kendi bünyemizde yapıyoruz. 850 civarında istihdamı da bu vesileyle gerçekleştirmiş olduk. Bu kadroyla şehrimizdeki tüm yeşil alan bakımlarını, sulamalarını ve benzeri tüm iş ve işlemleri bu çatı altında hayata geçiriyoruz. Şehir giriş çıkışlarıyla ilgili düzenlemeleri yapıyoruz. Estetik görünümlü, Bursa’nın yeşil vurgusunun ön plana çıktığı alanlar olsun istiyoruz. Bu kapsamda şehrimizin girişlerini yeniden revize edip, yeşil alanlarımıza daha büyük kuturlu ağaçlar, çalı ve çiçeklik alanlar ekleyerek yenilikçi ve çağdaş bir peyzaj anlayışı ortaya koyuyoruz” dedi.

Bursa’nın en önemli noktalarından olan İstanbul Yolu’ndaki Otobüs Terminali’nin giriş ve çıkışlarının yer aldığı noktada çalışmalar başladığını dile getiren Başkan Aktaş, “Yaklaşık 50 bin metrekare alana sahip Terminal Kavşak’ta çalışmalarımızı başlattık. Dönem sonuna kadar toplamda da 2800 yetişkin ağaç dikilecek. Hem orta refüjler hem de luplar bu vesileyle çok daha modern görünüme kavuşacak. Ekip arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bursa’mızı yakışır hale getirecek bu güzelliği tüm hemşerilerimiz en yakın zamanda fark edecektir” diye konuştu.