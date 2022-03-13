Bursa kar sınavını başarıyla geçti

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 531 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Son iki günde yapılan hummalı çalışmalarda yaklaşık 5 bin ton tuz harcanırken, halen gerek ilçelerde gerekse kent merkezinde ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürdü. Toplam 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, kar yağışı ile birlikte yeniden alarm durumuna geçti. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 531 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 29, İnegöl’de 78, Orhaneli’nde 45, İznik’te 29, Keles’te 36, Kestel’de 15, Mustafakemalpaşa’da 62, Gürsu’da 2, Osmangazi’de 49, Gemlik’te 5, Nilüfer’de 14, Orhangazi’de 15, Karacabey’de 64, Harmancık’ta 19, Mudanya’da 26 ve Yenişehir’de 43 mahallenin yolu ulaşıma açıldı.

Kış lastiği ve zincir kullanmadan seyreden bazı araçların neden olduğu aksamalar dışında trafikte önemli bir sorun yaşanmazken, sadece son iki gündeki çalışmalarda yaklaşık 5 bin ton tuz kullanıldı.