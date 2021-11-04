Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu basınla buluştu

Bursa Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu yönetim kurulu üyeleri, Bursa basını ile bir araya geldi.

Osmangazi ilçesindeki dernek binasında düzenlenen kahvaltılı toplantıda konuşan Federasyon Başkanı İrfan Koç, 2005 yılında faaliyetlerine başlayan KAIDEF’in 15 STK il, ilçe ve köy derneklerini kapsayan bir çatı kuruluşu olduğunu söyledi. Bugüne kadar yapmış oldukları faaliyetler ve hedeflerinden bahseden İrfan Koç, “Bursa ilimizde bulunan yaklaşık 300 bin hemşehrimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak, illerimizin sahip olduklarını ortak kültür ve temellerde bir araya getirmek başlıca gayemizdir. Federasyonumuz bünyesindeki bölge dernekleri ve kuruluşlar ile Bursa’da her zeminde, ayrıştırmadan kaçan, birleştiricilik yönü ile yenilikçi projeler üreten bir sivil toplum kuruluşuyuz. Bizler toplumsal değerlere, hak ve özgürlüklere saygılı olmayı, eşitlikçi, dürüst ve erdemli yönetim anlayışını misyon olarak benimseyip, yardımlaşma ve dayanışmanın bilinci içerisinde bölgemizin sosyal, kültürel ve çevre meseleleriyle ilgilenmeyi kendimize hedef edindik” dedi.

Ekip arkadaşlarıyla birlikte hedeflerinden bahseden Koç, “Üç ilimizin emek ve dayanışmaları ile derneklerimize destek ve gönül vermiş olanlar arasında iletişim ve dayanışmayı geliştirmek, öğrencilerimize eğitim ve okul bursları sağlamak ve tüm alanlarda bölgemizin insanının temsiliyetini artırmak istiyoruz. Bursa, Kars, Ardahan, Iğdır Dernekleri Federasyonu olarak prestij ve kurumsal imajı üst seviyeye çıkartmak, üç ilimizin millî ve manevî değerleriyle, tarihî mirasına sahip çıkarak bu mirası Türk toplumu ve bölgemiz yararına açığa çıkarmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Haziran ayı yapılan seçimde başkan seçildiği günden beri çalışmalarına devam ettiklerini belirten Koç, “Metropol şehir Bursa’yla illerimizi birleştirmek adına sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz. Yönetime geldiğimiz günden beri epey bir yol kat ettik. Bursa’da bütün siyasî partilere ziyaretler yaptık. Osmangazi Belediye Başkanımızla birlikte Kars, Iğdır ve Ardahan seyahati düzenledik” dedi.

“Yenişehir’den illerimize uçak gündemde”

Düzenlenen kahvaltıya yoğun ilgi gösterildiğini belirten Koç, “Faaliyetlerimizi hızlı bir şekilde yürütüyoruz. Kendi bünyemizde 50 öğrencimize burs vermeye başladık. Siyasetçilerimiz ile temaslarımız var. Haftada bir gün bile olsa kendi illerimize Yenişehir’den uçak kaldırılması gibi birçok projemiz var. Çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu.