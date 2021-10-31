Bursa kışın da çiçek bahçesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi bir taraftan alt ve üst yapı yatırımlarıyla kenti geleceğe taşıyacak projeleri hayata geçirirken, diğer taraftan park, bahçe, kavşak ve refüjlerde yaptığı peyzaj çalışmalarıyla kış aylarında bile Bursa’ya baharı yaşatıyor.

Yaz sezonunda 20 farklı türden toplam 2 milyon 200 bin adet çiçek dikimi yapan Büyükşehir Belediyesi Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri, kış aylarında da Bursa’ya bahar havası yaşatmaya devam ediyor. Park, bahçe, kavşak ve orta refüjlere 22 farklı türden toplam 1 milyon 500 bin adet kışlık çiçek, 11 türde 40 bin adet peyzaj gülü, 25 türde 1 milyon 500 bin adet çiçek soğanı, 68 türde 160 bin adet çalı, 85 türde 25 bin adet bitki dikimi planlanıyor.

Parklar ve Bahçeler Şube Müdürlüğü ekipleri aynı zamanda özellikle ana caddeler üzerindeki kavşaklara yapılan peyzaj düzenlemeleri ile kentte estetik bir görüntü kazandırıyor.