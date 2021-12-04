Bursa Malatya Darendeliler Derneği öğretmenler buluşması

Bursa’da yaşayan Malatyalı öğretmenler Bursa Malatya Darendeliler Derneği üyeleri ile birlikte kahvaltıda buluştu.

Bursa’da yaşayan Malatyalı öğretmenlerin bir araya geldiği, Merinos Gölpark sosyal tesislerinde düzenlenen organizasyona yoğun katılım sağlandı. 24 Kasım öğretmenler gününde çeşitli aksiliklerden bir araya gelemediklerini bu sebeple öğretmen arkadaşlarıyla bugün bir araya gelebildiklerini söyleyen Bursa Malatya Darende Derneği Başkanı Ali Bozkurt, “ Malatyalı öğretmenleri bir araya toplayarak insanlarımızla tanışmak ve kaynaşmak istiyoruz. İnsanlara nasıl yardımcı olabileceğimizi değerlendireceğiz. Kendi hemşerilerimizi ve Bursa kültürü ile Malatya kültürünü bir araya getirebilmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Bursa’da çok sayıda Malatyalı Öğretmenin görev yaptığını belirten Dernek Yönetimi Eğitim Komisyonu Başkanı Kenan Budak, “ Bir araştırma yaptık dernek olarak birçok Malatyalı öğretmen Bursa’da görev yapıyor. Ancak hiç kimse birbirini tanımıyor. Tahmini 400-500 öğretmen arkadaşımız var Bursa’da tabi ki burası da bizim memleketimiz oldu artık ama sıla hasreti gidermek için, Malatyalı öğretmenlerimizi buluşturmak için böyle bir etkinlik düzenledik. Öğretmenlerimizden büyük bir memnuniyet oluştuğunu gözlemedik. Birlik, beraberlik sıla hasretimizi gidermek amacıyla bu sene ilk kez bir araya geldik. Önümüzdeki senelerde daha geniş katılımlarla devam etmeyi istiyoruz” ifadelerini kullandı.