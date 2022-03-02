Bursa SMMMO Başkan adayı Fatih Arslan: "Çözüm üretecek ve kararlılıkla hayata geçirecek bir yönetimiz"

Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Kurumu, Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın (SMMMO) haziran ayında gerçekleşecek olan 24. Olağan Genel Kurulu için, yönetim listesini ve beraberinde projelerini kamuoyu ile paylaştı. Çözüm üretecek ve kararlılıkla hayata geçirecek bir yönetime ihtiyaç olduğunu belirten Bursa SMMMO Başkan adayı Fatih Arslan, bu yüzden aday olduklarını dile getirdi.

Bursa SMMMO Başkan adayı Fatih Arslan, “Bursa Meslekte Dayanışma ve Birlik Grubu, 1990 yılından günümüze 32 yıllık geçmişe sahip büyük ve kurumsal bir yapıdır. Osman Çetinkaya, Hayrettin Çakmak, Niyazi Pakyürek, Harun Akın, Osman Arıcı, Fikri Pala, Recai Ekmekçi, Cemil Tekin, Burhan Özen, Ebubekir Şimşek, Ali Nazım Tekelioğlu, Ali Çevdir, Asım Karaman ve daha ismini sayamadığım pek çok değerli ve Bursa kamuoyunun da yakından tanıdığı isimlerin içinde yer aldığı büyük ve köklü bir ailedir. Bu bir bayrak yarışı. Bizden önceki meslektaşlarımızdan aldığımız emaneti gelecek kuşaklara devretmek için koştuğumuz bir maraton. Bu bir hizmet yarışı. Daha iyisini, daha güzelini yapacağımıza inandığımız için yola çıktık. Eğer meslektaşlarımız da bize inanır ve güvenirse hem odamız hem de meslektaşlarımız için düşündüğümüz projelerimizi hayata geçirmekten büyük bir mutluluk ve onur duyacağız" dedi.

Altını çizmek istediği bazı temel konuları belirtmek istediğini ifade eden Arslan, "Öncelikle mesleğimizin bazı temel ve kronik sorunlarını çözmek için çalışacağımızı ve gerekli desteği almak için lazım olan başta networke ve reçetelere sahibiz. Dünya her geçen gün daha kalabalıklaşırken, iş yaşamı da günden güne daha karmaşık ve daha zor bir hal alıyor. Dünyanın değişiminden ister istemez mesleğimiz de etkileniyor. Her geçen gün karmaşıklaşan işimizi kolaylaştıracak ve sadeleştirecek projelerimizi yetkili kurullarımız vasıtasıyla ilgili devlet kurumlarını ikna ederek hayata geçirmek istiyoruz. Çözüm üretecek ve kararlılıkla hayata geçirecek bir yönetime ihtiyacımız olduğu aşikardır. İşte bu yüzden biz adayız“ ifadelerini kullandı.