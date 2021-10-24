Bursa Uludağ TTO ile geleceği şekillendirecek

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi, Ufuk Avrupa Proje Yazma Eğitimi’nde katılımcılara teknolojik ve yenilikçi üretimin ticarileştirilebilmesi amacıyla yol haritası çizdi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO) ev sahipliğinde TÜBİTAK UFUK Avrupa, Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ve ULUTEK Teknopark’ın işbirliğiyle 2 gün süren Ufuk Avrupa Proje Yazma Eğitimi’nde akademisyenlere, sanayicilere, öğrencilere ve girişimcilere proje yazma portalları ile ilgili bilgiler verildi.

Bursa Uludağ TTO AB ve Uluslararası Projeler Koordinatörü İrem Döken moderatörlüğünde düzenlenen eğitimde katılımcılara, uluslararası hibe programları platformları tanıtıldı. E-CO Danışmanlık Firması Kurucusu Yasemin Eda Erdal, “HorizonEurope Programı’nda küresel iş birlikleriyle ekonomik rekabet gücünü artırmak, bilgi ve deneyimleri değere dönüştürmek ve yeni iş sahaları oluşturmak gibi hedefler yer almaktadır. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmada yardımcı olarak kaynakların verimli bir şekilde kullanımıyla bilim ve teknolojinin pazara taşınması da amaçlanmaktadır. Bu çerçevede temel ve uygulamalı AR-GE aktiviteleri ve pazara yakın inovasyon aktiviteleri desteklenmektedir. Projeleriniz ile yeni ekonomik gelişmelere ayak uydurmak ve uluslararası pazarlara açılmak için kendinize güvenmeli ve takımınızın yetkinliğini ilerletmelisiniz” dedi.

Avrupa’nın liderleri ile çalışma fırsatı

Pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası AR-GE programı EUREKA’nın avantajlarından söz eden E-CO Danışmanlık Firması Proje Danışmanı Damla Deveci de “Program kapsamında uluslararasıişbirlikleri oluşturulurken, projeler ulusal kaynaklar ile desteklenmektedir.Projenin ulusal kurallarla uluslararası AR-GE yapma, yeni teknolojilere kolay ve hızlı erişim ve alanında lider firmalarla çalışma gibi çözümleri bulunmaktadır. KOBİ’ler,büyük ölçekli firmalar, üniversiteler ve araştırma merkezleri bu projeye başvurabilir. Proje sayesinde Avrupa’nın lider firmalarıyla çalışmak için şimdiden geleceğin teknolojilerine şekil veren ekipler arasında yer alabilirsiniz” diye konuştu.