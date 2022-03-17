Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali devam ediyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü tarafından bu sene 9’uncusu gerçekleştirilen ‘Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’, her akşam tiyatro severlerle buluşmaya devam ediyor.

10 Mart Perşembe günü perdelerini açan ve sanatseverler tarafından yoğun ilgiyle takip edilen festivalin 17 ve 18 Mart’taki oyunu “Bursa Devlet Tiyatrosu” yapımı ‘Keşanlı Ali Destanı’ olacak. Haldun Taner ’in yazdığı, Bora Özkula ’nın yönettiği, müzikleri Yalçın Tura’nın yaptığı oyun, Ahmet Vefik Paşa sahnesinde saat 20.00’de izlenebilecek

“Bir yanda mertlik belası, bir yanda aşk yarası İşlemediği bir cinayetten ötürü “mahkûm ve kahraman” olan Keşanlı Ali ile kenar mahalle güzeli Zilha’nın imkansız aşkı. Masal kadar uzaktaki şehre tepeden bakan Sineklidağ’ da geçen bol şarkılı bir kahramanlık parodisi. Haldun Taner’in epik başyapıtı, Türk tiyatrosunun eşsiz klasiği sizleri bekliyor.“

Oyunun; dekor tasarımı Emre Satı’ya, kostüm tasarımı Fatma Sarıkurt’a, ışık tasarımı Ali Karaman’a, koreografisi Deniz Çığ’a ve müzik direktörlüğü ise Irmak Şahin’e ait. Festival, ‘Keşanlı Ali Destanı’ oyunun ardından 19 ve 20 Mart tarihlerinde Kosova Artpolis-Sanat Topluluk Merkezi yapımı ‘Totem&Tabu’ adlı oyunla devam edecek.