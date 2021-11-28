Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

Bursa Valiliği, pazartesi akşamına kadar sürmesi beklen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde güney ve güneybatı yönlerinden Kuvvetli (50-80 kilometre/saat) ve Tam Fırtına (70-110 kilometre/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın pazartesi günü gece 23.59’a kadar tesirli olması bekleniyor."