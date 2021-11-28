banner4556

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı

banner4336

Bursa Valiliği, pazartesi akşamına kadar sürmesi beklen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliğinden fırtına uyarısı
banner3909
banner4558

Bursa Valiliği, pazartesi akşamına kadar sürmesi beklen fırtınaya karşı vatandaşları uyardı.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verdi;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, bölgemizde güney ve güneybatı yönlerinden Kuvvetli (50-80 kilometre/saat) ve Tam Fırtına (70-110 kilometre/saat) beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Rüzgarın pazartesi günü gece 23.59’a kadar tesirli olması bekleniyor."

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Trafikte makas atan sürücülere para cezası yağdı
Trafikte makas atan sürücülere para cezası yağdı
  1. ASAYİŞ

banner4389

banner4349

banner3841