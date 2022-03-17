Bursa Valiliğinden kar uyarısı

Bursa Valiliği, yoğun kar yağışı uyarısında bulundu.

Bursa Valiliğinden yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezince yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa’nın kuzeyinde Cuma günü öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı vardır. Hava koşulları sebebiyle ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Geçerlilik periyodu: 18 Mart 2022 saat 12.00 ile 23.00 arasındadır."