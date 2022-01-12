Bursa, Van arası mektup kardeşliği

Bursa, Van arası mektuplardan oluşan sevgi köprüsü sayesinde birbirini tanımayan öğrenciler mektuplaşmaya başladı.

Bursa Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gazetecilik Bölümü öğrencileriyle, Van Erciş Bayezid İlkokulu öğrencileri arasında ’mektup kardeşliği’ projesi başlatıldı. Proje kapsamında birbirini görmeyen ve tanımayan öğrenciler birbirlerine mektup yazmaya başladı. Van ve Bursa arasında köprü oluşturan proje sayesinde öğrenciler birbirlerine yaşadıkları yerin kültürünü anlattı. Duygu ve düşünceleri ifade etmede mektupların önemli olduğunu söyleyen Van Erciş Bayezid İlkokulu öğretmeni Ceylan Tüzün, “Bu proje ile öğrenciler kendilerini, yaşadıkları yerlerin özelliklerini anlattı. Böylece Van ve Bursa arası bir kültür bağı oluşturdular. Ayrıca günümüzün en önemli sorunlarından olan teknoloji bağımlılığına karşı öğrencilerimiz için bir alternatif oluşturduk“ dedi.

Ağabeylerinden ve ablalarından aldıkları mektuplarla öğrencilerin duygusal anlar yaşadığını ifade eden Tüzün, “ Öğrencilerin mektupları okumaya başladıkları an ki keyifli halleri görülmeye değerdi“ diye konuştu.

Mektubu okuduğunda çok duygulandığını ifade eden Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9.sınıf öğrencisi İlayda Zebek ise, ”İlkokul öğrencileriyle mektuplaşmak benim için çok anlamlı oldu. Kendimden yaşça küçük birinden mektup almak beni hem çok duygulandırdı hem de benim için bir anı oldu“ dedi.

Proje Koordinatörü Yıldırım MTAL öğretmeni Suat Alptekin de, “Bu proje ile teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte unutmaya yüz tutmuş mektuplaşmayı öğrencilerimize hatırlatmayı, hem de birbirini tanımayan ülkemizin iki farklı coğrafyasında yaşayan öğrencilerimiz arasında sevgi bağı oluşturmayı hedefledik” diye konuştu.

Ayrıca bu proje kapsamında Yıldırım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Van’daki “Mektup Kardeşliği” kurduğu öğrencilere kitap ve oyuncak hediyeleri gönderdi.