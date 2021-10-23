Bursa yüklerinden arınıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi kapsamında 20 yıldır atıl halde duran Çelik Palas Oteli ek binalarında başlatılan yıkımın birinci etabı tamamlandı.

Bursa’nın daha sağlıklı bir kent olması hedefiyle bir taraftan kentsel dönüşüm projeleriyle riskli yapı stokunu eritmeye çalışan Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan kent siluetini bozan yapıları da bir bir ortadan kaldırıyor. Daha önce Stadyum Caddesi’nde 38 bin metrekare alan üzerine yapılan ve açılışından kısa süre sonra içindeki işyerlerinin ruhsatının iptal edilmesi nedeniyle atıl halde kalan Tower Plaza’nın yıkımını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Çelik Palas Oteli’nin yaklaşık 20 yıldır boş duran ek binaları ortadan kaldırıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin Çevre ve Şehir Bakanlığı işbirliğiyle hayata geçireceği Çekirge Teras Projesi kapsamında yıkım kararı verilen 6 blok, 36 daire, 250 oda ve daha birçok müştemilatı bulunan yapının A bloğunda çatı katı ve açığa çıkan bodrum katlar dahil olmak üzere 12 katın yıkımı tamamlandı. Mart ayında başlayan yıkım çalışmalarında toplam 31 bin 740 metrekare inşaat alanının yıkımı gerçekleştirildi. Böylelikle Uludağ eteklerini bir perde gibi kapatan beton kütle ortadan kalkarken, alandan yaklaşık bin kamyon moloz nakli yapıldı. Yıkımların birinci etabı tamamlanırken, ikinci etapta da otelin doğu yakasında bulunan 7 adet Apart Otel ve D bloğun da yıkımı yapılacak. Yıkım çalışmalarının tamamlanmasıyla, bölgeye nefes aldıracak Çekirge Teras projesinin uygulamasına geçilecek.

Yıllar sonra ortadan kalktı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, gerek Tower Plaza gerekse de Çelik Palas Oteli ek binalarının kaldırılmasının yıllardır gündemde olduğunu hatırlatarak, hayalleri gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Çekirge’de kent silüetini bozan otel ek binalarının çok katlı bloklarında yıkın tamamlandığını ifade eden Başkan Aktaş, “Bu binalar tamamlanamadığı için yıllardır atıl halde duruyordu. Bursa’mızın siluetini bozan binaların kaldırılması ve bölgenin halkımıza açılması için önemli bir adım atıldı. Çekirge Teras Projesi’ne verdikleri destek nedeniyle Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza teşekkür ediyorum. Kalan binalar da kısa sürede yıkılacak ve bünyesinde otopark, millet kıraathanesi, kütüphane, seyir terası ve sosyal tesisler bulunan ayrıcalıklı bir millet bahçesini Bursa’mıza kazandırmış olacağız” diye konuştu.