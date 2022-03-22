Bursa’da 21 bin fidan toprakla buluştu

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, düzenlediği fidan dikimiyle şehir genelinde 21 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Orman varlığının önemi, iklim değişikliği ve erozyonla mücadele gibi sorunların hatırlatılması ve farkındalık oluşturmak hedefiyle 1975 yılından bu yana çeşitli etkinliklerle ’Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası’ kutlanıyor.

Bursa Orman Bölge Müdürlüğü de etkinliklerin ilkini Mudanya ilçesinde gerçekleştirdi. Göynüklü Mahallesinde öğrenciler, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, kurum ve kuruluşların yetkilileri ile birlikte 3 bin fidanı toprakla buluşturdu.

Orman Haftası etkinlikleri kapsamında şehrin bazı noktalarında ücretsiz fidan dağıtımı yapılacak. Orman yangınlarına dikkat çekmek ve orman yangınlarında şehit olan orman kahramanları anısına hazırlatılan ’Orman Vatandır Çanakkale Ruhu’ belgesel filmi de sinema salonlarında izleyici ile buluşacak.

Bursa genelinde 2022 yılında 2 milyon 720 bin fidanın toprakla buluşması hedefleniyor.