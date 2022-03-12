Bursa’da 24 saatte 455 mahalle yolunu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 455 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kar yağışının etkili olduğu 52 mahalle yolunu açma çalışmaları da kesintisiz devam ediyor. Bu arada kent merkezinde gizli buzlanma ve karın aniden bastırması nedeniyle yaşanan kısa süreli sorunlar ise ekiplerin zamanında müdahalesi ile ortadan kaldırıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Toplam 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 455 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 28, İnegöl’de 71, Orhaneli’nde 40, İznik’te 25, Keles’te 22, Kestel’de 17, Mustafakemalpaşa’da 62, Gürsu’da 10, Osmangazi’de 29, Gemlik’te 17, Nilüfer’de 15, Orhangazi’de 15, Karacabey’de 15, Harmancık’ta 20, Mudanya’da 25, Yenişehir’de 22 ve Yıldırım’da 2 mahallenin yolu ulaşıma açıldı. Kar yağışının etkili olarak devam ettiği 52 mahalle yolunun ulaşıma açılması çalışmaları da kesintisiz devam ediyor.

Merkezde tüm yollan açık

Öte yandan yolun açık almasına rağmen yaşanan gizli buzlanma ve aniden bastıran kar yağışı trafikte kısa süreli aksamalara yol açsa da ekiplerin anında müdahalesiyle sorunlar kısa sürede ortadan kaldırıldı. Ana güzergahlarda 24 saat esaslı küreme ve tuzlama çalışmaları devam ederken, halen kent merkezinde kapalı yol bulunmuyor. Bu arada Hizmet Şahin Kent Hali’ne giriş çıkışlarda kar nedeniyle sorun yaşayan çiftçi ve kamyoncuların imdadına Büyükşehir ekipleri yetişti. Ekiplerin anında müdahalesiyle giriş çıkış sorunları ortadan kaldırıldı.