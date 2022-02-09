Bursa’da 246 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 246 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kar yağışının yüksek kesimlerde devam etmesine rağmen kapalı kırsal mahalle yolu bulunmuyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Toplam 283 iş makinası ve kamyon ile 834 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 13 ilçede kardan kapanan 246 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 43, İnegöl’de 57, Orhaneli’nde 32, İznik’te 12, Harmancık’ta 3, Yenişehir’de 12, Keles’te 35, Mustafakemalpaşa’da 29, Kestel’de 7, Gürsu’da 3, Osmangazi’de 8, Nilüfer’de 4 ve Orhangazi’de 1 mahalle yolu ulaşıma açıldı.