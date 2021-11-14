Bursa’da çocuklar gülmeye doyamadı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından bu yıl 25’incisi gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali; ilk gününde çocukların büyük ilgisiyle karşılaştı. Yerli ve yabancı tiyatro topluluklarını ağırlayan festivaldeki oyunlar, en az çocuklar kadar anne babalarını da güldürdü.

Geçen sene pandemi nedeniyle yapılamayan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, bu yıl 25. kez perdelerini çocuklar için açtı. Tayyare Kültür Merkezi’ndeki açılış töreniyle başlayan festivalin ilk gününde Bulgaristan’dan Bursa’ya gelen Varna State Muppet Theatre, ‘The Magic Cooks’ isimli eğlenceli oyununu çocuklar için sahneledi. Yıldırım Adile Naşit Kültür Merkezi’ndeki oyun büyük ilgi gördü. Yine Bursa’daki festivale konuk olan İstanbul Mizah Tiyatrosu ise ‘Mime Kids’ adlı oyununu Nilüfer Podyum Sanat Mahal’de tek bir boş koltuk bırakmayan miniklerle aileleri için sahneye koydu.

Yalnızca oyunlar değil çeşitli atölye ve seminerlerin de gerçekleştiği festival, zengin içeriğiyle Bursa kültür-sanat yaşamına önemli bir katkı koydu. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSITEJ) Türkiye Başkanı Haluk Yüce ve Marina Yüce, Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye’deki Çocuk ve Gençlik Tiyatrosunda Sorunlar’ konulu bir seminer verdi. Haluk Yüce, Türkiye’deki en büyük sorunun çocuk ve gençlik tiyatrolarında nitelikli oyuncuların yeterli sayıda olmaması şeklinde tespit etti. Yine festival kapsamında Sabahattin Doğru ise ‘Oyundan Seçime’ konulu online bir atölye gerçekleştirdi.

BKSTV Genel Sekreteri Fehim Ferik, oyunlarıyla çocuklara keyifli anlar yaşatan tiyatro gruplarına, festivale katılımları nedeniyle teşekkür plaketi verdi.