banner4556

Bursa’da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı

banner4336

Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan gönüllü arama kurtarma ekibi, Uluslararası Arama Kurtarma (DASKUT) öncülüğünde 3 günlük eğitimlerini tamamladı. 11 kişilik ekibin gerçekleştirdiği enkazda kurtarma tatbikatı ise gerçeğini aratmadı.

Bursa’da eğitim tatbikatı gerçeğini aratmadı
banner3909
banner4558

Mustafakemalpaşa Belediyesi bünyesinde kurulan gönüllü arama kurtarma ekibi, Uluslararası Arama Kurtarma (DASKUT) öncülüğünde 3 günlük eğitimlerini tamamladı. 11 kişilik ekibin gerçekleştirdiği enkazda kurtarma tatbikatı ise gerçeğini aratmadı.

Bursa Acil ve Afet Durum Müdürlüğü enkaz Eğitim alanında gerçekleştirilen eğitimlerde enkaz altında kayıp arama, ipli iniş ve hasta taşıma gibi hafif arama kurtarma teknikleri gönüllü ekibe uygulamalı olarak aktarıldı. Kadınlardan oluşan ekip, enkazın altındakileri tespit etmek için ’Sesimi duyan var mı?’ diye bağırdı. Gerçeği aratmayan tatbikatta gönüllü kurtarma ekipleri senaryo gereği, enkazda mahsur kalan yaralıları kurtardı. Başarıyla tamamlanan eğitimlerde gönüllü kadınların azmi nefes kesti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Türk Telekom’dan gençlere kolaylık
Türk Telekom’dan gençlere kolaylık
  1. EKONOMİ

banner4391

banner4321

banner3841