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Bursa’da kar yayalara da engel değil

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının trafik akışına engel olmaması için 17 ilçede yoğun mesai harcarken, diğer taraftan yaya ulaşımında da sorunsuz sağlanması amacıyla alt ve üst geçitler ile yaya hareketliliğin yoğun olduğu meydanlarda temizlik çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Bursa’da kar yayalara da engel değil
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının trafik akışına engel olmaması için 17 ilçede yoğun mesai harcarken, diğer taraftan yaya ulaşımında da sorunsuz sağlanması amacıyla alt ve üst geçitler ile yaya hareketliliğin yoğun olduğu meydanlarda temizlik çalışmaları kesintisiz sürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Toplam 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen çalışmalar büyük bir özveriyle sürdürülüyor.

Yayalara özel temizlik

Öte yandan yapılan çalışmalarla ilk genelinde trafik akışında önemli bir sorun yaşanmazken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yaya hareketliliğinin yoğun olduğu alt ve üst geçitler ile meydanlarda kar temizliği ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında 6 gündüz ve 4 gece ekibi olmak üzere toplam 45 kişi, yayalara özel kar temizliği mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

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