Bursa’da kardan kapanan 169 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 169 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Kar yağışının etkili olduğu 31 mahalle yolunu açma çalışmaları ise kesintisiz devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yeniden etkili olmasıyla birlikte 17 ilçede karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürüyor. Toplam 178 iş makinası ve kamyon ile 508 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 7/24 esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 17 ilçede kardan kapanan 169 mahalle yolunu trafiğe açtı.

Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 6, İnegöl’de 37, Orhaneli’nde 4, İznik’te 24, Keles’te 4, Mustafakemalpaşa’da 35, Kestel’de 10, Gürsu’da 6, Osmangazi’de 5, Gemlik’te 4, Nilüfer’de 7, Orhangazi’de 5, Karacabey’de 5, Mudanya’da 2 ve Yenişehir’de 15 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışının etkili olarak devam ettiği 31 mahalle yolunun ulaşıma açılması çalışmaları ise kesintisiz devam ediyor.