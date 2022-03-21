Bursa’da Nevruz coşkusu

Baharın habercisi Nevruz, Bursa’da törenlerle kutlandı.

Bursa’da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan düzenlenen törenle Nevruz kutlandı. Kutlamalar kapsamında yakılan ateşten atlanarak, demir dövüldü. Açılış konuşmasını Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik yaptı. Herkesin bayramını kutlayarak konuşmasına başlayan Çelik, “Osmanlı devrinde, dini bayramlar dışında önemle idrak edilen bir bayramdır nevruz. Üzerinde yaşadığımız bu topraklar adeta insanlık tarihinin en önemli kısmını taşımaktadır. Biz doğu ile batı arasındaki en hayati köprüyüz. Ülkemizin geleceğe yön verme yeteneğinin sırrı burada yatmaktadır. Biz, geleneksel birikimimizi evrensel konuma taşıyabilen ender ülkelerden biriyiz. Bu değerleri insanlığın ortak kullanımına sunuyoruz, böylece dünyanın yarınlarına katkıda bulunuyoruz. Bugün birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi pekiştiren nevruz için bir aradayız. Biz bugün demirden dağları eritip Ergenekon’dan çıktık ve 3 kıta 7 iklime uzandık. 12 hayvanlı Türk takviminde görüldüğü üzere sultan nevruz kadim bir bayramımızdır" dedi.

Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Gündoğan ve AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç de tüm vatandaşların Nevruz Bayramını kutladı. Nevruz Bayramı kutlamaları, mehter takımı konseri, folklor gösterisi, ateşten atlanması ve demir dövülmesi ile devam etti.