Bursa’da okul inşaatları hız kesmeden devam ediyor

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bursa’da inşaatı devam eden Ahmet Hamdi Tanpınar İlkokulu ile güçlendirme onarım çalışmaları kapsamındaki Dörtçelik İlkokulunda ve inşaatı tamamlanan Mithatpaşa İlkokulunda İnşaat ve Emlak Şubesinden sorumlu İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Necdet Sezer ile birlikte incelemelerde bulundu.

Gür, Bursa’daki okullarda yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmaları kapsamındaki ilk etapta 63 binanın kapsamlı bir şekilde tadilattan geçirildiğini ve tamamlandığını belirtti. İkinci etapta ise 40 binanın daha güçlendirme ve onarım ihalelerine çıkılmak üzere dosyalarının hazırlandığını belirten Gür, 10 binada daha ihale işlemleri devam ettiğini, diğer okul binalarında da ihalelerinin tamamlandığını ve onarımlarına başlandığını söyledi.

Bursa’daki okullarda yürütülen güçlendirme ve onarım çalışmaları kapsamında bu okulları yakinen incelediklerini ve takip ettiklerini belirten Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “Bursa’da Bakanlığımızca başlatılan güçlendirme, yıkım ve onarım çalışmalarının ilk gününden itibaren bu okullarda öğrenim gören öğrencilerimizin eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütmek üzere en yakın okullara yönlendirdik. Öğrencilerimizin eğitim ve öğretim süreçlerine kesintisiz devam etmeleri bizim her zaman birinci önceliğimiz oldu. Ancak bunu sağlarken çocuklarımızın güvenli okul binalarında eğitim görmeleri konusunda herhangi bir aksaklığa asla müsamaha gösteremeyiz. Çocuklarımızın güvenli, teknolojik alt yapıya uygun, modern okul ve sınıflarda eğitim görmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam ediyoruz. Bu konuda il, ilçe ve okul müdürlüklerimizce gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Bugüne kadar bu süreçte her hangi bir sorun yaşanmadığını rahatlıkla ifade edebilirim.” dedi.

Gür: “Bursa’da yıkılan okullarımızda yapım oranı yüzde 75, güçlendirme ihtiyacı olan okullarımızın onarım işlemleri ise yüzde 90 tamamlandı”

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, Bakanlıkça deprem tahkikleri sonucunda yıkımlarına karar verilen ve 2017-2021 yılları arasında Bursa’da yıkımı gerçekleştirilen okulların yüzde 75’nin yapımının tamamlandığını belirtti. Geriye kalan okulların ise 2022 yılında tamamlanacağını belirten Gür, Bursa’da yıkılarak yeniden yapılan okul binalarının derslik kapasitelerinin yüzde 73 arttırıldığını söyledi.

Güçlendirme ihtiyacı olan okullarımızın onarımları 2022 yılında tamamlanarak okul binalarımızın tamamı güvenli hâle getirilecek.

Güçlendirme ihtiyacı olan okullarda ise onarım işlemlerinin yüzde 90 tamamlandığını söyleyen Gür, bu okullarında 2022 yılında tamamlanarak binalarının tamamının güvenli hâle getirileceğini vurguladı.

Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Serkan Gür, “2022 yılında ilimizdeki güçlendirme ihtiyacı olan tüm binalarımızın onarımlarının tamamlanmasını hedefliyoruz. Güçlendirme yapılan okullarımızın büyüklüklerine göre onarım işleri 60 ila 150 gün arasında sürebiliyor. Millî Eğitim Bakanlığımızca ilimizdeki güçlendirme çalışmaları için yeterli bütçe ayrıldı. Bakanlığımızın güçlendirme bütçesini göndermesinin ardından planlamalarını yapıyor sonrasında proje, maliyet ve ihale işlemlerini başlatıyoruz. Yapılan tüm çalışmaların Bursa’mıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Öğrencilerimizin yeni eğitim yuvalarını özlediklerini biliyoruz. Amacımız, öğrencilerimizi mümkün olan en kısa sürede yeniden okullarına kavuşturmak.” dedi.