Bursa’da oyuncakların paylaşılacağı ‘Oyuncak Evi’ açıldı

Bursa’nın Nilüfer Belediyesi, ikinci el oyuncakların paylaşılacağı ’Oyuncak Evi’ ile çocukların yüzünü güldürecek.

Nilüfer Belediyesi, kurduğu ‘Oyuncak Evi’ ile kullanılmayan oyuncakları toplayacak ve ihtiyacı olan çocuklarla paylaşacak. ’Giymiyorsan Giydir’ projesiyle yıllardır ikinci el giysileri toplayıp elden geçirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran Nilüfer Belediyesi, şimdi benzer bir uygulamayı da oyuncak paylaşımı için hayata geçirdi. Bu hedefle Nilüfer Nikah Evi binası içinde bir ’Oyuncak Evi’ oluşturan Nilüfer Belediyesi, ikinci el oyuncakları toplayıp elden geçirerek, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına ulaştırmayı hedefliyor.

İlk etapta çeşitli sivil toplum örgütleri ve hayırsever kişilerden gelen oyuncaklarla başlatılan uygulamada tıpkı ikinci el giysi paylaşımında olduğu gibi vatandaşların evlerinde artık kullanılmayan oyuncakları muhtarlıklar, mahalle iletişim merkezleri, ’Giymiyorsan Giydir’ atölyesi ya da doğrudan Oyuncak Evi’ne teslim etmeleri isteniyor. Oyuncak Evi’nde toplanan bu oyuncakları elden geçirilerek bozuk, kırık olanları eleyip, kalan oyuncakları da bir dezenfeksiyon işlemine tabi tuttuktan sonra raflara yerleştiren Nilüfer Belediyesi, bu oyuncakları paylaşıma sunuyor. Yeni başlatılan bu uygulama kapsamında dileyen vatandaşlar Nilüfer Belediyesi Nikah Evi içerisinde kapılarını açan Oyuncak Evi’ne giderek, çocuklarına beğendikleri oyuncakları bedelsiz alabilecek.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Özer, “Nilüfer’de paylaşmanın güzelliklerini çoğaltacak yeni bir projeyi daha hayata geçiriyoruz. Oyuncak Evi’mizde, vatandaşlarımızın evinde kullanmadıkları oyuncakları mahalle muhtarları, iletişim merkezleri ve giymiyorsan giydir atölyelerine teslim etmeleri durumunda biz bu oyuncakları alıyor ve onarıyoruz. Temizlenen ve bakımı yapılan oyuncakların çocuklarımıza ücretsiz olarak ulaşmasını sağlayacağız. Çocuklarımız buradan istedikleri oyuncakları alacaklar. Paylaşmanın güzelliklerini yaşamış olurken, çocukların da mutlu olmasına bir nebze katkıda bulunmuş olacağız” dedi.

Oyuncak Evi’nde legodan peluş oyuncaklara, arabalardan eğitici oyunlara kadar birçok oyuncak bulunuyor.