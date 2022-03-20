Bursa’da Textile Show rüzgarı

Türkiye Tekstil Endüstrisinin lider şehirlerinden olan Bursa’da, 15-17 Mart tarihleri arasında Bursa Textile Show rüzgarı esti. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde gerçekleşen Bursa Textile Show Fuarı’nda Ur-Ge projeleri kapsamında düzenlenen B2B organizasyonu, sektörün ihracatına güç kattı. Giysilik kumaş alanında bölgenin en büyük fuarına 4 binden fazla ziyaretçi katılırken, 60 ülkeden yaklaşık 400 yabancı alıcı da Bursalı firmalarla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdi.

Tekstil sektörünün kalbi Bursa Textile Show Fuarı’nda attı. Her geçen yıl büyüyerek Türkiye’de önemli bir marka haline gelen Bursa Textile Show Fuarı, tekstil sektörünü 7. kez aynı çatı altında buluşturdu. Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, 128 firma 2023 yılı İlkbahar/Yaz giysilik kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. Fuarda, Ur-Ge projeleri kapsamında yurt dışından gelen yabancı alıcılar Bursalı firmalarla bir araya geldi. Fuar alanından ayrı bir alanda organize edilen B2B organizasyonunda Bursalı firmalar, Ticaret Bakanlığı destekleriyle Bursa’ya getirilen yabancı alım heyetleriyle birebir iş görüşmesi fırsatı yakaladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, fuarın tekstil sektörü açısından oldukça verimli geçtiğini söyledi. Bursa Textile Show Fuarı’nın kısa sürede marka bir kimlik kazandığını belirterek, “Bursa, Türkiye’nin en önemli tekstil başkentlerinden birisidir. Kentimizin sektörde önemli bir üretim ve ihracat tecrübesi var. Bizler de BTSO olarak sektörümüzün yurt dışı pazarlarındaki iş hacmini artırmayı hedefliyoruz. Bu noktada Ur-Ge projelerinin yanı sıra Bursa Textile Show Fuarı ile firmalarımızı dünyanın dört bir yanından gelen alıcılarla buluşturuyoruz. Bursa Textile Show’a ilk başladığımız dönemde sadece alım heyeti olarak start vermiştik. 2018 yılından bu yana fuar olarak düzenliyoruz. Kentimize bir fuar daha kazandırdık. Artık Bursa Textile Show Fuarı bir dünya markası haline geldi. Bursa tekstilinin gücünü Bursa Textile Show İle görüyoruz. Önümüzdeki dönem fuarımızın çıtasını yükseltmeye, sektörlerimize daha büyük güç katmaya devam edeceğiz” dedi.

BTSO Meclis Üyesi ve Akrida Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Özdemir, sektörün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show Fuarı’nın ihracata ciddi anlamda katkı sağladığını belirterek, “Fuarda katılımcı firmalarla birebir görüştük. Organizasyon oldukça verimli geçti. Programın sektöre ivme kazandıracağına yürekten inanıyorum” diye konuştu.

Malezya’dan katılan Khalid Al Walid Bin, daha önce Çin, Pakistan ve Bangladeş’ten ürün tedarik ettiklerini ve Türk ürün kalitesinin çok daha iyi olduğunu belirterek, “Fuar hakkındaki tecrübelerimin çok olumlu olduğunu söyleyebilirim. Birçok tedarikçi ve üreticiyle direkt temasa geçtik. Bizim için çok iyi bir fırsat oldu. Buradaki görüşmelerimiz sonucunda ürün kalitesinin çok yüksek olduğunu gördük ve sipariş vermeye başlayacağız. Bundan sonraki süreçte Türkiye ile Malezya arasındaki ticari ilişkilerin artarak devam edeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

İran’dan katılan Tahmineh Molana, beklentilerinin çok üzerinde ve katılımcı sayısının yüksek olduğu bir fuarla karşılaştığını belirterek, “Katılımcılar fuar kalitesinden son yıllarda yapılan fuarlardan daha fazla memnun kaldılar. Düzenlenen B2B toplantısında birebir görüşmeler faydalıydı. Toplantı sayesinde verimli iş birlikleri ortaya çıkacak ve yapılacak çalışmalar kapsamında gelecek yılda daha fazla ziyaretçi fuara katılacaktır” dedi.

Malezya ve Meksika’nın yanı sıra Avrupa ülkelerinden İspanya, Hollanda, Danimarka, Belçika, Bosna Hersek, Sırbistan, Afrika coğrafyasından Fas, Cezayir, Tunus, Mısır gibi ülkelerden alıcılar fuarda yerlerini aldı.