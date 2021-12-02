banner4556

Bursalı atletler ülke ülke gezip şehri temsil ediyor

banner4336

Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyeleri ilerlemiş yaşlarına rağmen ülke ülke gezip maratonlarda Bursa’yı temsil ediyor.

Bursalı atletler ülke ülke gezip şehri temsil ediyor
banner3909
banner4558

Bursa Masterler Atletizm Kulübü üyeleri ilerlemiş yaşlarına rağmen ülke ülke gezip maratonlarda Bursa’yı temsil ediyor.

Son olarak düzenlenecek uluslararası yarı maratonuna katılmak için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden 11 atlet koşarak Bursa’yı en iyi şekilde temsil edecek. Koşmanın kendileri için bir tutku olduğunu ifade eden atletler, "Bu zamana kadar pek çok ülkede maratona katılarak şehrimizi en iyi şekilde temsil ettik. Kıbrıs’ta düzenlenen yarı maratonda şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Akademide aileler buluşuyor
Akademide aileler buluşuyor
  1. SAKARYA

banner4390

banner4349

banner3841