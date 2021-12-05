Bursa’nın gezek kültürü belgesel oldu

Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin destekleri ile Aykırı Sinema Derneği tarafından hazırlanan “Gezek Kültürü: Müziğin Sönmeyen Feneri” isimli belgesel filmin galası Konak Kültürevi’nde yapıldı.

Bursa’da 650 yıldır devam eden bir müzikli sohbet geleneği olan gezek kültürünün kayıt altına alınarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla hazırlanan “Gezek Kültürü: Müziğin Sönmeyen Feneri” isimli belgesel film, izleyici ile buluştu. 3 yıllık bir sürecin sonunda ortaya çıkan belgesel filmin galası, Konak Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nin destekleri ile Aykırı Sinema Derneği tarafından hazırlanan belgeselin galasına Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de katıldı. Film gösterimi öncesi konuşan Başkan Erdem, gezeklerin Bursa’nın, geçmişten bugüne yaşayan kültürel miraslarından biri olduğuna ve Bursa’da halen 5 ayrı gezek topluluğunun bu kültürü yaşattığına dikkat çekti. Unesco’nun somut olmayan kültürel miras listesinde de yer alan gezek kültürüne ilişkin ilk defa bir belgesel çalışması yapıldığını ifade Erdem, “ Bu çalışma kapsamında gezek kültürümüz kayıt altına alınarak ulusal arşivimize kazandırıldı. Kültürel bir kazanım olarak bu çalışmayı çok kıymetli buluyorum ve bu belgeselin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Gecede, belgeselin hazırlanmasında emeği geçen film ekibi ve Bursa Uludağ Üniversitesi’nden danışmanlık görevi üstlene öğretim üyeleri ile Bursa Gezek Musiki Derneği, Bursa Dostlar Gezeği, Bursa İpekyolu Dostluk Gezeği, Bursa Tahtakale Gezeği ve Yeşil Bursa Sevgi Gezeği temsilcilerine teşekkür plaketi verildi.