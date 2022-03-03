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Bursa’nın iki ilçesinde su kesintisi

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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Bursa’nın iki ilçesinde su kesintisi
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Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Mustafakemalpaşa ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Yalıntaş Caddesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak ile civarında 4 Mart 2022 ile 4 Nisan 2022 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Yıldırım ilçesinde ise, Millet Mahallesi Mete Sokak, 9. Aralık Sokak ve civarında 4 Mart 2022 ile 20 Mart 2022 tarihleri arasında 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.

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