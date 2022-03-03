Bursa’nın iki ilçesinde su kesintisi

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Mustafakemalpaşa ve Yıldırım ilçelerinde su kesintisi yaşanacak.

Yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Mustafakemalpaşa ilçesi, Hamidiye Mahallesi, Yalıntaş Caddesi, Güven Sokak, Şehit Fedai Çakır Sokak ile civarında 4 Mart 2022 ile 4 Nisan 2022 10.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Yıldırım ilçesinde ise, Millet Mahallesi Mete Sokak, 9. Aralık Sokak ve civarında 4 Mart 2022 ile 20 Mart 2022 tarihleri arasında 10.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır.