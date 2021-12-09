Bursa’nın kitapla buluşması sürüyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen kitap fuarı, yoğun katılımla devam ediyor. Söyleşi, panel ve imza etkinlikleriyle dolu dolu geçen fuarı, bir hafta içinde 150 bini aşkın kitapsever ziyaret etti.

Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) düzenlenen ve Türk Filozofu Ord. Prof. Hilmi Ziya Ülken’in 120’nci doğum yılına atfedilen Büyükşehir Belediyesi Kitap Fuarı, kitap kurtlarını ağırlamaya devam ediyor. Özellikle geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yoğunluk, öğrencilerin de ilgisiyle hafta içi de devam ediyor. Hikaye kitapları ve romanlara büyük ilgi gösteren öğrenciler, ders için yardımcı kaynak kitaplara da kolaylıkla ulaşabiliyor.

Stantlarda kalabalık, imza etkinliklerinde ise uzun kuyruklar oluşturan kitapseverler, söyleşi programlarına da büyük ilgi gösteriyor. Osmangazi Salonu’nda gerçekleştirilen Hayati İnanç’ın söyleşi programına beklenenin üzerinde katılım olunca, salonun ikinci kat balkonu da kitapseverlere açıldı.

120’ye yakın yayınevi ile 200 civarı yazar ve şairin katılım sağlayacağı, Ahmet Mümtaz Taylan, Ahmet Taşağıl, Ali Lidar, Ali Utku, Aykut Kazancıgil, Bahadır Yenişehirlioğlu, Bekir Develi, Buket Uzuner, Emrah Safa Gürkan, Ercan Kesal, Hayati İnanç, İkbal Gürpınar, İlber Ortaylı, İsmail Kara, Mehmet Aydın, Metin Önal Mengüşoğlu, Murat Menteş, Mustafa Kara, Nurullah Genç, Savaş Barkçin, Serdar Tuncer, Şükrü Erbaş, ve Turan Karataş gibi birçok önemli ismin okurlarıyla buluşacağı fuarda, bugün de Serdar Tuncer ve Nur Dombaycı söyleşisi gerçekleştirilecek.