banner4556

Bursaspor eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti

banner4664

Bursaspor Kulübü’nün eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti. Yeşil-beyazlı kulüp, başsağlığı mesajı yayımladı.

Bursaspor eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti
banner4584

Bursaspor Kulübü’nün eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti. Yeşil-beyazlı kulüp, başsağlığı mesajı yayımladı.

banner4336

Bursaspor Kulübü’ne önemli hizmetleri dokunmuş olan eski atletizm antrenörü Zakir Özgür vefat etti. Yeşil-beyazlı kulüp, yayımladığı başsağlığı mesajında şu cümlelere yer verdi;

“Kulübümüze büyük hizmetlerde bulunmuş, eski atletizm antrenörümüz Zakir Özgür’ün vefat haberini derin bir üzüntü içerisinde öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah’tan rahmet sevenlerine baş sağlığı dileriz.”

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
Yalova polisinden uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
  1. YALOVA

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666