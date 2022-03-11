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Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı

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Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı hazırlıklarına startı verdi. Yeşil-beyazlı takım karlar altında çalışmasını sürdürdü.

Bursaspor’da Balıkesirspor maçı hazırlıkları başladı
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Bursaspor ara vermeden Balıkesirspor maçı hazırlıklarına startı verdi. Yeşil-beyazlı takım karlar altında çalışmasını sürdürdü.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında sahasında Balıkesirspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Nejat Biyediç Sahası’ndayaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Mustafa Er gözetimindeki idman 1 saat 10dakika sürdü. Topla birlikte ısınma hareketleriyle başlayan antrenman 5’e 2 pas pres çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. Dün oynanan Eyüpspormaçında görev alan futbolcular yenileme çalışmaları yaptı. Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek.

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