BUSMEK’le öğrenmenin yaşı yok

Bursa’da hizmetleriyle adeta bir halk üniversitesine dönüşen Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitimi Kursları (BUSMEK), anaokulundan başlayarak hayat boyu öğrenme felsefesi ile toplumun tüm kesimlerini kucaklıyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 2006 yılında 5 kurs merkezinde ücretsiz sanat ve mesleki eğitim kurslarıyla eğitim yolculuğuna başlattığı BUSMEK, bugün 11 ilçedeki 18 farklı mekânda 230 farklı branş ile yılda yaklaşık 20 bin kursiyerin eğitim aldığı dev bir kuruma dönüştü.

BUSMEK çatısı altında yapılan eğitim faaliyetleri ile 2021 yılı da dolu dolu geçirilirken, 11 ilçedeki 18 farklı kurs merkezinde 230 branşta toplam 18 bin 480 kişi sanat ve meslek eğitimi aldı.

Üniversiteye hazırlık yolunda ‘eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanmasıyla’ bünyesine üniversite hazırlık kurslarını da dahil eden BUSMEK, kurs takvimini 2021 yılında da eksiksiz uyguladı. 2021 yılında 3 ilçedeki 5 farklı kurs merkezinde düzenlenen üniversite hazırlık kurslarına, 2 bin 799 genç katıldı.

2019-2020 eğitim döneminde 6 nokta ile faaliyete alınan ana kucağı eğitim merkezleri, BUSMEK’in en fazla ilgi gören hizmetlerinden biri oldu. Osmangazi, Yıldırım, Gemlik, Gürsu, Karacabey, Orhangazi, Yenişehir ve Mustafakemalpaşa ilçelerindeki toplam 18 Ana Kucağı’nda 2021 yılında 2 bin 132 minik öğrenci eğitim gördü.

BUSMEK, yeni dönemde de bilişim teknolojilerinden el sanatlarına, muhasebe ve finansmandan çocuk gelişimine kadar 230 fazla farklı branşta eğitimlerine hız kesmeden devam ediyor.