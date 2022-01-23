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Büyükşehir ulaştırmakta ’kar’arlı

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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 627 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Yağışın yoğun olarak devam ettiği 92 mahallenin yolunu açma çalışmaları da devam ediyor.

Büyükşehir ulaştırmakta ’kar’arlı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 17 ilçedeki karla mücadele çalışmaları kapsamında son 24 saat içinde kapanan 627 mahalle yolunu ulaşıma açtı. Yağışın yoğun olarak devam ettiği 92 mahallenin yolunu açma çalışmaları da devam ediyor.

Ulaşım Daire Başkanlığı Yol İşleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kar yağışının ulaşımda aksamaya yol açmaması için 17 ilçede başlattığı seferberliği kesintisiz sürdürüyor. Toplam 283 iş makinası ve kamyon ile 834 personelden 100 ekip oluşturan Büyükşehir Belediyesi, yol açma çalışmaları için 24 saat esaslı çalışıyor. Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düştüğü yüksek kesimlerde dondurucu soğuğa rağmen özveriyle çalışan ekipler, son 24 saat içinde 16 ilçede kardan kapanan 627 mahalle yolunu trafiğe açtı.

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Çalışmalar kapsamında Büyükorhan’da 42, İnegöl’de 81, Orhaneli’nde 54, İznik’te 26, Harmancık’ta 31, Yenişehir’de 42, Keles’te 42, Mustafakemalpaşa’da 100, Kestel’de 30, Gürsu’da 12, Osmangazi’de 40, Gemlik’te 23, Nilüfer’de 40, Mudanya’da 26, Orhangazi’de 22 ve Karacabey’de 16 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Yağışın yoğun olarak devam ettiği 92 mahallenin yolunu açma çalışmaları da devam ediyor.

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