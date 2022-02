Can dostları için yeni beslenme noktaları oluşturuluyor

İnegöl Belediyesi, kırsal bölgelerde 10 ayrı noktada sokak hayvanları için barınma ve beslenme alanları oluşturuyor. 7 noktada aktif hale gelen beslenme noktasında inceleme yapan Belediye Başkanı Alper Taban, hayvanseverlerin de bu alanlara yiyecek bırakabileceğini ifade etti.

Şehirde yaşayan her canlı üzerinde sorumluluk hissederek bu düşünceyle çalışmalarını sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle kış şartlarında sokak hayvanlarını unutmadı. Can dostları için şehrin belli bölümlerinde bulunan beslenme noktalarına yeni beslenme ve barınma noktaları ilave edildi. Kırsal bölgelere yakın noktalarda 10 adet barınma ve beslenme noktası oluşturulması için çalışma başlatıldı. Kurşunlu bölgesinde 2 adet, Tahtaköprü-Domaniç yolu üzerinde 2 adet, Boğazköy barajı mevkiinde 2 adet ve Yeniceköy bölgesinde 1 adet olmak üzere 7 nokta oluşturuldu. Diğer 3 nokta için de çalışmalar sürüyor.

Belediye Başkanı Alper Taban, beraberindeki meclis üyeleri ile birlikte Boğazköy barajı mevkiindeki barınma ve beslenme noktasını yerinde inceledi. Başkan Taban, “İnegöl Belediyesi ve çok kıymetli ilçe halkımız hayvanseverlik noktasında gayet bilinçli ve bu konuda da her geçen gün bu bilincin daha iyi bir noktaya taşınması adına gayret içerisinde. İnegöl Belediyesi olarak yine bu konudaki ilgili komisyonumuz, daire müdürlerimiz, çalışma arkadaşlarımız ile bu konuda daha neler yapabiliriz noktasında çalışma yapıyoruz. Biz bunların 10 ayrı noktada konuşlandırılmasıyla ilgili çalışma başlattık” dedi.

Güvenli ve sağlam barınma alanları oluşturulduğunu vurgulayan Başkan Taban, “Bu alanlarda düzenli olarak 8-10 can dostumuzun barınabileceği, soğuktan korunabileceği ve yiyecek ihtiyacını karşılayabileceği yapılar. Güvenli ve sağlam bir yapı. Tek giriş çıkışı bulunan bir barınma alanı. Doğal ortam içerisinde bu yapılar oluşturuluyor. Bildiğiniz gibi temizlik hizmetleri kapsamında tüm şehirde bireysel çöp konteyneri dağıtımları oldu. Bundan kaynaklı olarak da artık evsel çöplerimiz artık kovaların içerisinde. Tüm sokak canlılarımızın da bu anlamda kendilerine yiyecek arayacak alan bulamadıklarını görüyoruz. Aslında en başından bunu düşünerek bir planlama yaptık. Geçmişte oluşturduğumuz beslenme noktalarına bugün yenilerini ilave etmiş oluyoruz. Burada gerçekten bir konut sağlamlığında künkleri kullanıyor olacağız. Bu yapıları Kurşunlu bölgemizde, Tahtaköprü-Domaniç yolu üzerinde, yine Boğazköy barajı mevkiinde ve kırsal alanlarda ve Yeniceköy mahallemizin kırsal bölgelerinde beslenme noktalarını oluşturuyoruz. Hayvanseverlerimiz de buralara gelerek besleme yapabilirler. Bizler kadar can dostlarımızın da yaşam hakkı var. Onlar da can taşıyor. Barınma ve rehabilitasyon merkezimizde de yine can dostlarımızın tedavileri, aşıları, kısırlaştırma operasyonları yapılıyor. Bu çalışmada da emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.