Çanakkale Zaferi coşkuyla kutlandı

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıldönümü ‘Şehitler Oratoryosu’ gösterimiyle kutlandı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonunda iki bölüm halinde yapılan programda, Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğrenci Korosu ile Bakım Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı birlikte sahne alarak, ‘Şehitler Oratoryosu’ gösterisini gerçekleştirdi. Bursa genelindeki çeşitli liselerde eğitim gören bini aşkın lise öğrencisi, okul idarecileri ve öğretmenlere yönelik yapılan etkinlikte, Çanakkale’nin manevi ruhu tekrar hatırlatıldı. Salonu dolduran gençler de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak gösteriye eşlik etti.

Programın ikinci bölümü ise başta şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları ile sivil toplum kuruluşlarına yönelik yapıldı. Her iki program da katılımcılar tarafından ilgi ve beğeniyle takip edildi.