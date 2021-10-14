Çiftçi Evi’nde zeytin yetiştiriciliği eğitimi

Nilüfer Belediyesi’nin geçen yıl faaliyete geçirdiği Çiftçi Evi’nde eğitimler devam ediyor.

Bölgedeki üreticiler için gıda ve tarım alanında düzenlenen eğitimler kapsamında bu defa zeytin yetiştiriciliği ve bakım eğitimi verildi. Nilüfer Belediyesi’nin Akçalar Mahallesi’ndeki Çiftçi Evi’nde düzenlediği gıda ve tarım eğitimleri kapsamında Bursa Uludağ Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nabi Alper Kumral ve Doç. Dr. Himmet Tezcan bölgedeki üreticiler için “Zeytin Yetiştiriciliği ve Bakımı” konulu eğitim verdi. Zeytin yetiştiriciliği konusunda çeşitli bilimsel araştırmalara katılan ve yayınları bulunan akademisyenler, zeytin ağacı hastalıkları ve zararlılarla mücadele yöntemlerini anlattı.

Eğitim programında çiftçilere “Önemli zeytin zararlılarının mücadelesi” konulu bir seminer veren Prof. Dr. Nabi Alper Kumral, başlıca zeytin zararlıları olan, zeytin güvesi, zeytin pamuklu biti, zeytin sineği, zeytin tomurcuk akarı, zeytin fidan tırtılı ve zeytin kara koşnili ile mücadelede kullanılan ilaçların ve ilaç kullanım zamanlamasının önemli olduğunu söyledi. Kumral, zararlılarla mücadelede yetersiz kalan çiftçilerin, yüzde 70’e varan oranlarda verim kaybı yaşadığını ifade etti. Yaklaşık 20 yıldır zeytin hastalıkları konusunda çalıştığını ifade eden Doç. Dr. Himmet Tezcan da “Zeytinlerde halkalı leke, zeytin dal kanseri, zeytin ağaçlarında solgunluk ve antraknoz hastalıkları ve bu hastalıklarla mücadele yöntemleri hakkında eğitime katılan çiftçilere bilgi verdi.

Tarımda yapay zekâ çözümleri

Eğitimin sonunda da, ziraat mühendisi ve yazılım uzmanı olan Mert Demirel bir TÜBİTAK projesi çerçevesinde kendisinin geliştirdiği, Tarımda Yapay Zeka Çözümleri Projesi hakkında bilgi verdi. Demirel, tarımda teknoloji kullanımını ve tamamen yerli yapay zeka yazılımı kullanılarak geliştirilen “Akıllı Tarımsal Mücadele Sistemi” ve “Uzaktan Zararlı İzleme Sistemleri” sayesinde özellikle zeytin üretiminde verimin 3 kat arttırılabildiğini kaydetti. Sistem kapsamında üreticilerin arazilerine tarımsal meteoroloji istasyonları kuruluyor. Bu istasyonlarda sıcaklık, hava nemi, rüzgâr verileri, yaprak ıslaklık süresi ve yağış gibi iklim verileri ve dijital tuzak ile arazideki zararlı çıkış tarihleri ile popülasyon seviyeleri ölçülüyor. Toplanan tüm bu veriler sisteme işleniyor ve lokasyona özel hava tahmini, tarımsal hastalık enfeksiyon riski, hangi ilacın kullanılması gerektiği ve gübreleme önerisi yapıyor. Kullanıcı ise sadece SMS ve mobil uygulama üzerinden gelen bildirimleri takip ederek arazisindeki risklere karşı mücadele gerçekleştirebiliyor.