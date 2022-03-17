Çiftçiye yaban mersini budama ve gübreleme eğitimi

Bursa’da çiftçiye, yaban mersini yetiştiriciliğinde budama ve gübreleme eğitimi verildi.

Orhaneli ilçesi Göynükbelen Mahallesinde gerçekleştirilen eğitime Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Ömer Doğan, Orhaneli İlçe tarım ve Orman Müdürü İbrahim Ethem Turan, il ve ilçe teknik personellerinin yanı sıra, çok sayıda üretici çiftçi katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, "2020 Yılı FAO verilerine göre dünyada toplam 475 bin 221 hektar alanda 504 bin 037 ton yaban mersini üretilmektedir. 2021 yılı TÜİK verilerine göre Türkiye’de 4 bin 197 dekar alanda 2 bin 496 ton maviyemiş üretilmiştir. Üretim ağırlıklı olarak Bursa (2 bin 288’de 861 ton), Antalya (754’de 862 ton), Rize (351’de 205 ton), Trabzon (220’de 97 ton) ve Kırklareli (175’de 341 ton) olarak gerçekleşmektedir. Bursa’da 2 bin 288 dekar alanda, 861 ton maviyemiş üretimi ile Türkiye üretiminin yüzde 35’ini gerçekleştirerek, alan bakımından birinci, üretim bakımından ise ikinci sırada yer alırken, üretim, ağırlıklı olarak Orhaneli, İnegöl ve İznik ilçelerimiz de yapılmaktadır" dedi.

Aygül, "Üründe kalite için budama son derece büyük önem arz ediyor. Bursa, yabanmersini konusunda sizlerin de özel gayretleri ile Türkiye’de oldukça önemli bir noktaya geldi. Üretimimiz hemen hemen bizden sonraki il olan Antalya ile başa baş gidiyoruz. Üretim arttıkça birde belli bir yerde kümelenme oluşunca müşteri daha rahat geliyor. Fiyat ve pazar oluşumu daha kolay hale geliyor. Bu yüzden yaban mersini dağ ilçelerimizin yüzünü güldürecek" dedi.

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şubesi Teknik personellerinden Ziraat Mühendisi Erdem Durgut ve Zeynep Tümay Aydın Ölmez tarafından köy kahvehanesinde gerçekleştirilen teorik eğitimin ardından Göynükbelen Mahallesi Maviyemiş üreticilerinden Ümmügül Seymen’in bahçesinde uygulamalı olarak budama eğitimi gerçekleştirildi.