Çocuk Meclisi’nde demokrasi şöleni

Bursa Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nde seçim heyecanı yaşandı. 3 adayın yarıştığı başkanlık seçimini Begüm Üner kazandı.

Bursa Kent Konseyi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Çocuk Meclisi, yeni dönem başkanlık seçimi için sandık başına gitti. Bursa Kent Konseyi Çınar Camlı Salonu’nda gerçekleşen genel kurul toplantısı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Toplantının açılışında konuşan Bursa Kent Konseyi Başkanı Şevket Orhan, “Çocuklarımızın gönüllü çalışmalara katıldığını görünce, mutlu oluyor ve gururlanıyorum. Çocuklarımız büyüdükçe Bursa Kent Konseyi’nin diğer kısımlarında görev almaya devam edecekler. Hem bir şeyler öğrenecek hem gelişimlerine katkı sağlayacak hem de yaşadıkları kent için güzel işlere imza atacaklar. Bugüne kadar başarılı işlere imza atan ve başkanlık bayrağını devredecek olan Yusuf Enes kardeşime teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından divan başkanlığını Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar’ın, divan üyeliklerini Yusuf Enes Güçlü ve Ercan Karagöz’ün yürüttüğü seçime geçildi. 3 adayın dostane bir şekilde yarıştığı başkanlık seçimin kazanını Begüm Üner oldu.

Çocuk Meclisi Başkanı Begüm Üner, kendisini destekleyen herkese teşekkür etti ve çocuklar için faydalı çalışmalar yapmaya devam edeceklerini kaydetti.

Begüm Üner başkanlığındaki yeni yönetimde; Zeliha Sırtbaş, Betül Erdoğdu, Aykut Meşeli, Elif Ablay, Zeynep Turgut, Ömer Arda Harman, Alara Nur Harman, Hasan Asaf Çelik, Dilara Deniz, Azra Deniz ve Elif Reyhan Şat yer aldı.