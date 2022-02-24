Çocuklar çizgi karakterlerin maceralarıyla çevre bilinci kazandı

Gürsulu çocuklar, doğanın korunması için mücadele veren Kaptan Pengu ve arkadaşlarının hikayesini izledi.

Gürsu Belediyesi’nin kültür sanat programları kapsamında her hafta vizyondaki filmleri izleme olanağı bulan Gürsulular, bu hafta da çocuklara çevre bilinci duyarlılığı kazandıran çizgi filmle çocuklarına sinema keyfi yaşattı. Kaptan Pengu önderliğindeki grubun iklim değişikliği, doğal afetlerin artışı, kuraklık, doğal bitki örtüsünde olan kayıp, okyanus ve denizlerdeki yaşamı tehdit eden kirlilik gibi büyük sorunlarla mücadele etme hikayesinin anlatıldığı çizgi filmi çocuklar ilgiyle izledi.

“Geri dönüştürülebilir atıkların toplanması konusunda hemşehrilerimizin duyarlılığını taze tutmak hedefiyle gerçekleştirdiğimiz bu etkinliklerimiz yoğun ilgi görmekte” diyen Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, “Dönüştürülebilir atık getirerek sinema ve tiyatro bileti alma hakkı kazanan hemşehrilerimize, her hafta sinema filmi ve tiyatro oyunu izleme olanağı sunuyoruz. Bu hafta da çocuklarımızı çevreyi koruma bilinci oluşturacak bir filmle buluşturduk. Doğayı koruma hassasiyetiyle büyüyecek nesillerimiz olması temennisiyle, etkinliklerimize katılan tüm hemşehrilerimize keyifli seyirler diliyorum” dedi.

"Kaptan Pengu ve Arkadaşları" adlı oyunu izleyen çocuklar, yardım için düzenlenen müzik festivaline katılmak için yola çıkan kahramanların başına gelen çeşitli maceralarla heyecan dolu anlar yaşayarak çevre konusunda bilinçlendi.