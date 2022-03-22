Çocuklardan anlamlı gösteri

Minik öğrenciler, suyun tasarruflu tüketmesi gerektiğini gösterileriyle anlattı.

Mustafakemalpaşa Belediyesi İklim Değişikliği Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Tema Vakfı’nın iş birliği ile hazırlanan 22 Mart Dünya Su günü Mustafakemalpaşa Belediyesinde gösterilerle kutlandı. Yunus Emre İlkokul anasınıfı ve 14 Eylül anasınıfı öğrencilerinin hazırlamış olduğu Dünya Su günü etkinlikleri büyük beğeni kazandı. Çocukların geleceği için tasarruf ve su tüketimine dikkat çekmek için hazırlanan gösteride öğrenciler kostümleri ile dikkatleri üzerine çekti. Hazırlanan etkinlikte öğrenciler hazırladıkları koreografileri Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Belediye Başkan Yardımcıları, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve tüm belediye çalışanlarına gösterdi. Şarkılara Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar’ da eşlik ederek öğrencilerin gösterilerine, heyecanlarına ortak oldu.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar gelen tüm öğrencilere hediyelerini takdim etti. Gösteriyi keyifle izleyen Başkan Kanar, "Hayat kaynağımız olan suyu gelecek nesillere taşıyabilmek, sürdürülebilir bir yaşam bırakmak adına 7’den 70’e herkesin bilinçlenmesi gerekiyor. Geleceğimizin ışıkları bugün bu anlamlı gösterileriyle hem bu günü andı hem de belediyemize neşe oldular" dedi.