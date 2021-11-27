Çocukların, ‘Kral Şakir’ sevgisi uzun kuyruklar oluşturdu

BKMKİTAP tarafından düzenlenen, Kral Şakir’in yazarı karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun imza gününde çocuklar ve aileleri uzun kuyruklar oluşturdu.

Kral Şakir karakteriyle çocukların gönlünde taht kuran karikatürist Varol Yaşaroğlu, BKMKİTAP İstanbul Yolu’nda imza günü düzenledi. Kral Şakir’in 10’uncu kitabı 10 Numara Macera’yı çocuklara imzalayan Yaşaroğlu, BKMKİTAP’ı gezdiğini ve çok beğendiğini belirterek, “İnsanların kitaplara nasıl ulaştığını gördük. Burası gerçekten Avrupa’nın birinci kitapevi diyebilirim. Böyle muhteşem bir yerde buraya yakışır imza günü yapıyoruz. Kral Şakir’in 10. kitabı 10 Numara Macera’yı sevenlerimizle birlikte imzalıyoruz. Bu kitabı okuyan herkese kocaman sevgilerimi yolluyorum” dedi.

İlginin yoğun olmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Yaşaroğlu, “Benim Bursa’ya gelişim 20 defa olmuştur. Hala acayip ilgi ile karşılaşıyorum. Geçen Merinos Parkı’nda bir imza günü yapmıştık ve alana neredeyse 50 bin kişi gelmişti. Burada onu aratmayan bir kalabalık var. Kuyruğun ucunu göremiyorum. Kitap okumak bizim için çok önemli. Bu ilerlemeye yolculuğuna kitap okuyarak katılmayı ümit ediyoruz” diye konuştu.