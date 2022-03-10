‘Deliler Evi’ ikinci gösterimde kapalı gişe

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun sahneye taşıdığı ve ilk kez Şubat ayında sahnelenen “Deliler Evi” isimli tiyatro gösterisi, ikinci gösteriminde de kapalı gişe oynadı. İnegöl halkının oyuna yoğun ilgi gösterdiği 2 perdelik absürt komedi, sanatseverlerden tam not aldı.

2011 yılında kurulan ve bugüne kadar; Töre, Cimri, Ayyar Hamza, Ocak, Ak Masal Kara Masal, Keloğlan Ses Arıyor, Çöpiş ile Kıpkıp, Bir Hilal Uğruna, Kanaviçe, Tek Dişi Kalmış Teknoloji, Harman Yeri 1915 ve Naaş-ı Muhteremler gibi 12 tiyatro oyununu sahneye taşıyan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2022 yılında yepyeni bir oyunla izleyici karşısına çıktı. Kerem Kobanbay’ın 2009 yılında yazdığı “Deliler Evi” isimli tiyatro gösterisi, Volkan Derman yönetmenliğinde İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenmeye başladı.

İlk gösterimi Şubat ayında yapılan oyun, İnegöl Belediyesi Mart ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında da yine sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Çarşamba akşamı şehrin kültür sanat merkezi haline gelen Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde 20.00’da başlayan oyunu Belediye Başkanı Alper Taban’da AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, parti yöneticileri ve meclis üyeleriyle birlikte izledi. İkinci gösterimini yapan tiyatro gösterisine ilçe halkının ilgisi de yoğun oldu. 2 perdelik absürt komedide; deli olmadıkları halde rehabilitasyon merkezinde konulan bir gurup insanın yaşadıkları anlatılıyor. Rehabilitasyon merkezinde yaşanan olaylar seyirciye kahkaha dolu anlar yaşatırken, şehir tiyatrosu ekibi de sergiledikleri performansla büyük beğeni topladı.

Gösteri sonunda sahneye davet edilen Belediye Başkanı Alper Taban, salonu dolduran vatandaşlara katılımları için teşekkür etti. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibini de muhteşem gösteri için tebrik eden Başkan Taban, ramazan ayında da etkinliklerin süreceğini ifade etti.