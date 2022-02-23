Deliler Evi sahne için gün sayıyor

Daha önce 12 ayrı oyunu sahneye taşıyan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, Kerem Kobanbay’ın yazdığı “Deliler Evi” oyunu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

2011 yılında kurulan ve bugüne kadar; Töre, Cimri, Ayyar Hamza, Ocak, Ak Masal Kara Masal, Keloğlan Ses Arıyor, Çöpiş ile Kıpkıp, Bir Hilal Uğruna, Kanaviçe, Tek Dişi Kalmış Teknoloji, Harman Yeri 1915 ve Naaş-ı Muhteremler gibi 12 tiyatro oyununu sahneye taşıyan İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu, yepyeni bir oyunla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kerem Kobanbay’ın 2009 yılında yazdığı “Deliler Evi” isimli oyun, İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek. İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu ilk gösterimi Cuma akşamı 20.00’da Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek oyun için son hazırlıklarını yapıyor. Volkan Derman’ın yönettiği 2 perdelik absürt komedide, deli olmadıkları halde rehabilitasyon merkezinde konulan bir gurup insanın yaşadıklarını konu alıyor. Bu rehabilitasyon merkezinde yaşanan olaylar, seyirciye kahkaha dolu anlar yaşama garantisi sunuyor.

İnegöl Belediyesi Şehir Tiyatrosu; Abdurrahman Özturhan, Ayşegül Kahya, Derya Tunca, Hilmi Erkul, Hülya Zobu, Işıl Güler, İnan Ulusan, İsrafil Büyükbaş, Metin Yazıcı, Mevlüt Zobu, Şükran Sarı, Şükran Sefer, Temel Koçak, Yusuf Ziya Şahin, Zafer Karataş ve Volkan Derman’ın yer aldığı oyunun hazırlıklarına Beşinci Mevsim Kültür Merkezinde devam ediyor. Cuma akşamı sahnelenecek oyun için ücretsiz biletler 25 Ocak Cuma 16.00 itibariyle Beşinci Mevsim Kültür Merkezinden alınabilecek.