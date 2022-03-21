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Demir parmaklıklara takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı

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Bursa’da bir sitenin demir tellerine takılı kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Demir parmaklıklara takılan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı
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Bursa’da bir sitenin demir tellerine takılı kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Bir sitenin bahçesine giren sokak köpeği, siteden dışarıya çıkmak istersen sitenin demir tellerine takıldı. Arka bacakları demir çite sıkışan köpeği görenler, durumu itfaiye ve belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri, köpeği demir citlerden kurtardı. Hafif yaralı olan köpek, müdahalesi yapılmak üzere Osmangazi Belediyesi Hayvan Bakım Merkezi’ne götürüldü.

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