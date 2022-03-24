Dijial Pazarlama Akademisi ilk mezunlarını verdi

Bursa-Yıldırım Belediyesi’nin, üretime destek ve ekonomiye katkı sağlamak için düzenlediği ‘Dijital Pazarlama Akademisi’nde 460 kursiyer sertifika almaya hak kazandı.

Yıldırım Belediyesi’nin, girişimci adaylarına yönelik düzenlediği ‘Dijital Pazarlama Akademisi’nde sona gelindi. 4 hafta boyunca ‘İnstagram’ı Tanıma’, ‘Algoritma ve Profil Sayfası Özellikleri’, ‘Hikâye ve Paylaşım Dinamikleri’, ‘İçerik Üretimi ve Kullanılabilecek Araçlar’, ‘Başarılı Örnekler’, ‘Yılın Trendleri ve Yenilikler’, ‘İstatistik ve Analiz Soru-Cevap’, ‘Trendyol’a Giriş ve Yönetim Paneli’, ‘Trendyol’da Sayfa Oluşturma ve Başarılı Olma Formülleri’, ‘ETSY’e Giriş ve Yönetim Paneli’, ‘ETSY’de Sayfa Oluşturma ve Başarılı Olma Formülleri’, ‘Ulusal ve Uluslararası E-Ticaret’te Dikkat Edilmesi Gerekenler’ konularının işlendiği eğitimi tamamlayan 460 kursiyere Barış Manço Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sertifikaları verildi. Yıldırım Belediyesi olarak vatandaşların sosyal yaşamdaki rolünü artırmaya ve iş hayatına adım atmalarını sağlamaya çalıştıklarının altını çizen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Dijital Pazarlama Akademisi ile hemşehrilerimiz, sosyal medya ve e-ticaret mecralarında satış yapmayı ve dijital pazarlama tekniklerini öğrendiler. Öğrendikleri bilgileri başarıyla pratikte uygulayacaklarından hiç şüphem yok. Tüm hemşehrilerime çalışma hayatlarında kolaylıklar diliyorum” dedi.